«Росатом» запустит первую в России фабрику по производству накопителей в 2025 году. Тогда же начнется серийное производство электродвигателей

«Росатом» запустит первую в Россию гигафабрику по производству накопителей энергии в Калининграде к середине 2025 года, рассказал директор по развитию и международному бизнесу корпорации Кирилл Комаров на ПМЭФ 16 июня.



Также «Росатом» занялся темой электропривода: к 2024 году обещает запустить локализованное производство отдельных электронных компонентов, а к 2025-му — выйти на серийное производство электродвигателей.



В рамках разговора о развитии российского автопрома Кирилл Комаров подчеркнул, что нужно активно заняться развитием электротранспорта. Дело не только в экологии, но и в цене: число компонентов в электрокаре в 1,5 раза меньше, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Батарея и электропривод уже составляют примерно 60% от стоимости автомобиля.

