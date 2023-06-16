«Росатом» запустит первую в России фабрику по производству накопителей в 2025 году. Тогда же начнется серийное производство электродвигателей

«Росатом» запустит первую в Россию гигафабрику по производству накопителей энергии в Калининграде к середине 2025 года, рассказал директор по развитию и международному бизнесу корпорации Кирилл Комаров на ПМЭФ 16 июня.
Также «Росатом» занялся темой электропривода: к 2024 году обещает запустить локализованное производство отдельных электронных компонентов, а к 2025-му — выйти на серийное производство электродвигателей.
В рамках разговора о развитии российского автопрома Кирилл Комаров подчеркнул, что нужно активно заняться развитием электротранспорта. Дело не только в экологии, но и в цене: число компонентов в электрокаре в 1,5 раза меньше, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Батарея и электропривод уже составляют примерно 60% от стоимости автомобиля.
«Если мы научимся делать их в России и сделаем более-менее унифицированными, это даст возможность для серьезной локализации. <...> Настоящий технологический суверенитет у нас будет только тогда, когда мы будем контролировать всю цепочку», — подчеркнул Кирилл Комаров.
Кроме того, сейчас «Росатом» строит производства по переработке в Дзержинске и Нижегородской области. Они, по словам директора, могут переработать 50 тысяч тонн накопителей в год.