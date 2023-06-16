    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    «Росатом» запустит первую в России фабрику по производству накопителей в 2025 году. Тогда же начнется серийное производство электродвигателей

    814
    12 комментариев

    «Росатом» запустит первую в Россию гигафабрику по производству накопителей энергии в Калининграде к середине 2025 года, рассказал директор по развитию и международному бизнесу корпорации Кирилл Комаров на ПМЭФ 16 июня.

    Также «Росатом» занялся темой электропривода: к 2024 году обещает запустить локализованное производство отдельных электронных компонентов, а к 2025-му — выйти на серийное производство электродвигателей.

    В рамках разговора о развитии российского автопрома Кирилл Комаров подчеркнул, что нужно активно заняться развитием электротранспорта. Дело не только в экологии, но и в цене: число компонентов в электрокаре в 1,5 раза меньше, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Батарея и электропривод уже составляют примерно 60% от стоимости автомобиля.

    «Если мы научимся делать их в России и сделаем более-менее унифицированными, это даст возможность для серьезной локализации. <...> Настоящий технологический суверенитет у нас будет только тогда, когда мы будем контролировать всю цепочку», — подчеркнул Кирилл Комаров.

    Кроме того, сейчас «Росатом» строит производства по переработке в Дзержинске и Нижегородской области. Они, по словам директора, могут переработать 50 тысяч тонн накопителей в год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Ivan316 Июн 2023 в 12:30
    Какие электродвигатели собираются производить? Самые экономичные в мире являются двигатели Дуюнова : потребляют от 30 до 40% меньше эл.энергии чем обычные.Их ПКТБ строится в свободно-экономической зоне в Зеленограде под Москвой.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:29
    Не всякий накопитель - аккумулятор. Например, чемоданчик Путина это агрегатор.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:19
    А они технологию выбрали? Сейчас существуют 3 принципиально разных технологии электродвигателей: на аккумуляторных батареях с их зарядкой на "зарядных станциях", на аккумуляторных батареях с их быстрой заменой на уже заряженные на "зарядных станциях", на водороде. Что будет наиболее эффективным пока неизвестно потому что технологии быстро развиваются и прорыв можно ждать в любой время. А без выбора технологии остальное - детский лепет.

    Собственно, это и тормозит внедрения электромобилей. Никто не готов вкладывать миллиарды в то, что возможно завтра окажется неэффективным и придётся вкладываться ещё раз.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close