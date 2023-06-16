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    В Краснодарском крае задержали подростка, которого обвиняют в подготовке теракта

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    4 комментария

    Юного потенциального террориста задержали в Армавире. Подростку, которого обвиняют в намерении поджечь одно из общеобразовательных учреждений города, 15 лет. Подробности 16 июня сообщает Следственный комитет Краснодарского края.

    Следствие полагает, что весной этого года юноша решил поджечь школу для устрашения населения. Подозреваемый, как пишет СК, изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил дома, в хозяйственной постройке. 15 мая он был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

    Подросток арестован судом по ходатайству следователя. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 11:58
    жесть... из подростков делают поголовно уголовников...
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 11:57
    Cкоро начнут по детсадам антитеррористические рейды проводить.

    37-й год отдыхает.
    +0−0
    26184725116 Июн 2023 в 11:44
    "Поджечь школу для устрашения населения"

    Это же просто сюжет из анекдотов про Вовочку.
    +0−0
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