В Краснодарском крае задержали подростка, которого обвиняют в подготовке теракта

Юного потенциального террориста задержали в Армавире. Подростку, которого обвиняют в намерении поджечь одно из общеобразовательных учреждений города, 15 лет. Подробности 16 июня сообщает Следственный комитет Краснодарского края.
Следствие полагает, что весной этого года юноша решил поджечь школу для устрашения населения. Подозреваемый, как пишет СК, изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил дома, в хозяйственной постройке. 15 мая он был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Подросток арестован судом по ходатайству следователя. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.