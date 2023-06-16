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    Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Артисту 83 года

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    Голливудский актёр Аль Пачино стал отцом в 83 года, передаёт 16 июня РИА Новости со ссылкой на портал TMZ. Ему родила ребенка 29-летняя Нур Альфаллах, которая ранее встречалась с Миком Джаггером.

    «Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино», — сообщил изданию представитель актера Стэн Розенфилд.

    Это четвертый ребенок у Пачино — и первый совместный с Альфаллах. При этом артист никогда не был официально женат.

    Аль Пачино за свою карьеру был 8 раз номинирован на «Оскар» и однажды получил эту награду — за фильм «Запах женщины»(1992) в номинации «лучшая мужская роль».

    Более всего актёр известен ролями гангстеров, в том числе в культовой саге «Крёстный отец», где играл Майкла Корлеоне. По материнской линии Аль Пачино происходит из Сицилии, его предки на самом деле из города Корлеоне.

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