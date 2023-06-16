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    Петербургские харзы Катрина и Сильвер радуются венику

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    У харз — это куницы такие — Катрины и Сильвера из Ленинградского зоопарка появился повод для радости. В их вольер принесли свежий ивовый веник. В зверьках проснулась тяга к исследованиям.

    Видео с питомцами 15 июня публикует пресс-служба зоопарка. Новая вещь — это всегда интересно: ее можно и понюхать, и даже попробовать укусить. Этим неугомонные Катрина и Сильвер и занимались.

    Ленинградский зоопарк

    Харзы вообще очень любят неизвестные объекты — «Фонтанка» уже показывала, как они энергично играют в вольере и всем интересуются.

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