Петербургские харзы Катрина и Сильвер радуются венику

У харз — это куницы такие — Катрины и Сильвера из Ленинградского зоопарка появился повод для радости. В их вольер принесли свежий ивовый веник. В зверьках проснулась тяга к исследованиям.



Видео с питомцами 15 июня публикует пресс-служба зоопарка. Новая вещь — это всегда интересно: ее можно и понюхать, и даже попробовать укусить. Этим неугомонные Катрина и Сильвер и занимались.