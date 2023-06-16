5 мест и развлечений в Крыму, о которых вы, возможно, даже и не слышали

«Фонтанка.ру» составила список новых маршрутов и развлечений для тех, кто в Крыму, наверное, видел уже всё.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Гастроужин в Никитском ботаническом саду Никитский ботанический сад — зеленая сокровищница полуострова. Он находится вблизи города Ялта, в поселке Никита. Здесь за два века собралась невероятная по своим масштабам и разнообразию коллекция. Наследие графа Михаила Воронцова и талантливого немецкого ботаника Фёдора Биберштейна навсегда изменило ландшафт Южного берега Крыма, поскольку там появилось множество растений, которых прежде не было.



Два века назад, в 1811–1812 годах, молодой граф Воронцов затеял создать ботанический сад, в котором чужестранные культуры акклиматизировались бы на склонах в Никите и выводились новые сорта. Важен контекст времени: в эти же годы в России — Наполеон, Москва, войска, дефицит бюджета. А царь Александр I подписал Указ «Об учреждении в Крыму Императорского ботанического сада». Никитский сад создавался именно как «ботанический», то есть главная его цель — поднятие и развитие сельского хозяйства юга страны.

В саду есть настоящие долгожители. Самое старое дерево — фисташка туполистная, которой около 2000 лет. Кроме того, среди почтенных старичков: тис ягодный — 750 лет; дуб — 650 лет. Секвойи тоже есть, но обычно они живут по 1500 лет, а в саду их малыши — им всего по 80–100.

В наши дни ботсад делится на четыре зоны: Нижний и Верхний парки, Приморский парк и парк на мысе Монтедор. Территория начала развиваться с Нижнего, где можно увидеть самые старые и большие деревья: калифорнийский дуб, ливанские кедры (их тут целая роща), кипарисы и сосны.

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В Верхнем парке (по задумке его создателей, это место для прогулок) уютно расположились пирамидальные кипарисы, величественные секвойи, нарядные пихты. В роще сизо-зеленого бамбука можно заблудиться. Вечерняя подсветка создает здесь причудливые образы — не хватает только панд.

А еще здесь почти полгода цветут розы. Экскурсоводы говорят, что в розарии можно увидеть бутоны даже в декабре. Селекционеры отмечают гордость сада: сорта «Звёздная сестра» (посвящен Валентине Терешковой, первой в мире женщине-космонавту), «Графиня Воронцова» (назван в честь придворной красавицы, которой писал стихи Александр Пушкин), «Золотой юбилей», «Девичий румянец», «Крымская ночь» и другие.

Никитский сад работает круглый год. В нем, кстати, проходят и тематические выставки по сезонам. А еще можно просто записать в календарик:



— в середине апреля зацветают тюльпаны, а в конце апреля — листопадные магнолии;

— в мае распускаются ирисы, сразу за ними зацветут лилейники и розы;

— лето, осень, зима — цветут розы. Даже в декабре можно ими полюбоваться;

— осенью радует многообразие хризантем.

Никитский ботанический сад проводит экскурсии, которые стоят всего 100 рублей. Можно также заказать индивидуальные туры.

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Летом в 2023 году на территории прошел первый гастроужин — это новое направление в истории госучреждения. Вместе с рестораторами — командой комплекса Mriya Resort & SPA — в саду впервые была организована вечерняя познавательная экскурсия. А в парке дворца Воронцова — под кронами платанов у старинного фонтана — развернулось шоу с 3D-mapping, выступлениями артистов, высокой кухней от шеф-поваров комплекса и, конечно же, дегустацией крымских вин. В течение лета такие тематические гастроужины будут проходить в разных местах Крымского полуострова — следующий ожидается в Воронцовском дворце.

Японский сад «Шесть чувств» Зеленый шедевр создан представителем династии ландшафтных дизайнеров Широ Накане. Это самый большой японский сад на европейском континенте — 6 гектаров на территории комплекса Mriya Resort & SPA.



По задумке Широ Накане, оазис создавался с учетом климатических условий Крымского полуострова. Территория разделена на три террасы. На склоне радуют глаз водопады, ручьи, пруды с «парящими» камнями. Пейзаж сформировали растения, привезенные из заповедников Японии и Европы, — их здесь свыше 3000 видов.

Японец формировал каменный сад круглогодичным: весной здесь можно любоваться зацветающей сакурой. Летом — увидеть и почувствовать мощь всеобщего цветения. Осенью — ощутить яркость и покой пейзажей, а зимой созерцать заснеженные деревья и зеркальную гладь воды.

Широ Накане родился в 1950 году в Киото, который был столицей Японии более 1000 лет (это важный факт для понимания традиций). Вся его семья — хранители императорских садов в Японии. Отец Накане основал компанию ландшафтного дизайна и стал одним из самых уважаемых специалистов в своей области. Как рассказал Широ Накане, его отец исследовал много садов и передал знания сыну. Маэстро, соответственно, делится опытом уже со своими детьми: его старший — Юкихиро участвовал в создании сада в Крыму на территории Mriya Resort & SPA.

Кусочек Японии, по задумке создателя, наполнен смыслами и подтекстами. Без знаний в области философии нашего дальневосточного соседа сложно понять все тонкости — о них рассказывают экскурсоводы. Например, каменная холмистая дорожка символизирует сложность жизни в этом мире, взлеты и падения. Сосны-бонсаи ассоциируются с долголетием, камни олицетворяют мужскую силу, а вода — женское начало.

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В зеленом раю много элементов, связанных с легендами, мировозрением и религией. Общая идея дизайна — легенда о драконе. Широ Накане в интервью объяснял: «Перед огромным водопадом плавает много карпов. Они пытаются преодолеть водопад вверх по течению, но не могут. Одному карпу это удалось, он взлетел в небеса и превратился в дракона. Поэтому крыша лестницы с эскалатором символизирует летящего дракона. А в основании водопада расположен маленький камень — символ карпа. Мой сад — это шанс для каждого почувствовать в себе силы подняться вверх и стать успешным в жизни».



И название сада — «Шесть чувств» — неслучайно. Именно они помогут каждому во всей полноте насладиться пейзажами и прекрасными видами с многочисленных точек обзора. «Мы можем слышать звук водопада, а можем ли мы его почувствовать непосредственно сердцем?» — спрашивает автор парка. Деревья, кустарники, цветы, травы и мхи создают фантастическую картину. Для возведения традиционных для Японии строений и воссоздания сложного ландшафта из Страны восходящего солнца по морю доставили 1700 тонн камней вулканической породы. Ворота сада, Чайный домик, храм медитации Дзен-До и имение Сёгуна построены из японского кипариса без единого гвоздя. Мостики, тропинки, термальные купели — каждый элемент архитектор лично обследовал. По словам озеленителей, ни одно растение невозможно пересадить и подкормить без согласования с Широ Накане, который удаленно следит за крымским творением.



Научно-развлекательный центр «Страж Империи» Межгалактическая станция (как в научно-фантастических фильмах) находится в Алуште. В космических интерьерах можно почувствовать себя или героем «Звездных войн», или космонавтом Юрием Гагариным — какому поколению что ближе. Здесь есть скафандры советского прошлого и аcтронавтов NASA, интерактивные 3D-симуляторы, макеты шаттлов, метеоритов и пробы грунта планет. В обед земляне могут попробовать еду из тюбиков. А еще тут можно побывать в капсуле регенерации и пообщаться и дружелюбным юморным роботом V-4. Представлено здесь и боевое оружие инопланетян.

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«Страж Империи» — это и музей, и центр развлечений, и познавательный арт-объект, и даже гостиница. В отеле-звездолете 12 кают, интерьер которых, естественно, выдержан в космическом стиле.

Артцентр не только для детей — в нем много интересных интерактивных экспонатов и для взрослых. Здесь устраивают квесты и проводят экскурсии. Каждая длится примерно 40 минут, за которые расскажут о популярных фантастических фильмах и о реальных героях космоса.



Винный парк, сыроварня, аллея древних оливковых деревьев и кактусов В Центре винного туризма в комплексе Mriya Resort & SPA активно развивают винную культуру полуострова и формируют образ винодельческого региона. Территория самого южного крымского виноградника — 8 га. Здесь пять лет назад высадили «каберне- совиньон» и «мурведр» — два международных сорта, а в этом году — сорт «сира».

Суперсовременная винодельня находится на четырех уровнях, глубина производственных залов — 26 метров. В WINEPARK исповедуют принцип гравитационного виноделия: он исключает применение механических или иных средств перекачки виноградного сусла и вина при производстве. Все перемещения виноматериалов происходят свободным перетоком под действием силы тяжести. Ежегодная производительность хозяйства — 150 тысяч бутылок.

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Сыровары здесь делают крафтовые премиум-сыры и высококачественные мягкие, полутвердые и твердые. Мастера готовят продукт нескольких групп: например, итальянской и альпийской — классические, выдержанные полутвёрдые и твёрдые с добавлением душистых трав и специй. А также сыры группы паста-филата ручной формовки: моцареллу, буррату и страчателлу.

Парковая территория — это фруктовый сад, розарий, тропический кактусовый оазис. Здесь высажено более 500 видов деревьев, растений и кустарников. Сад цветёт и плодоносит 5 месяцев в году. На всей территории Винного парка растёт 1200 молодых оливковых деревьев, 100 — среднего возраста и 13 долгожителей. По словам работников Винного парка, сюда привезли израильскую оливу возрастом под 1000 лет! Когда оливки созревают, их собирают, маринуют и подают в местном ресторане.



Парящий мост стал «свадебным Медным всадником». Консольное строение нависает над склоном, сливается с морем. Мост напоминает пустую взлетную полосу и резонирует на самом краю. Людям с боязнью высоты будет на нем непросто.

Музей святого Саввы Кроме Винного парка по последнему слову техники, в Крыму есть и старинная винодельня, которой 800 лет! Самый старый подвал Ай-Саввской долины расположен у подножья горы Перчем в Судаке. 8 веков работы этого хозяйства подтверждены исторически: в архивах Венеции и Генуи хранятся оригиналы документов об уплате налога на вино и записи нотариусов XIII века о продаже напитка из Ай-Саввской долины. Судак был крупным транспортным узлом в течение нескольких столетий — он соединял торговые пути между Востоком и Западом. Название долины происходит от греческого монастыря св. Саввы, который в средние века стоял у подножия горы Перчем.

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Три года назад здесь открылся музей виноградарства и виноделия. Экспозиция посвящена архивным историческим документам, археологическим находкам на территории древнего монастыря, а также исконным способам виноделия. Владельцы музея — настоящие энтузиасты: они расчистили старые винные подвалы, восстановили древний монастырский колодец, работают в архивах и собирают артефакты. За два года они украсили молодыми лозами виноградники, а также создали парк с многочисленными реликтовыми, тропическими фруктовыми и садовыми деревьями, кустами, цветами. После экскурсии по музею гостей ждет дегустация в прохладном зале Ай-Саввского подвала на дубовых старинных бочках, в которых когда-то выдерживалось тихое вино.



Стоит отметить, что в Крыму набирают популярность эногастрономические туры. Эногастрономия — это наука, изучает процесс подбора вина к определенному блюду. Туристы путешествуют из одного района в другой, посещают винодельни, дегустируют еду местных производителей и рестораторов. Кроме этого, в тур обычно включены и знакомство с пейзажами, природными и историческими памятниками.



Второе популярное направление — это выступления камерных оркестров «на природе», как в Никитском ботаническом саду.



Дегустировала Крым Елена Анатольева Фотографии предоставлены пресс-службами Mriya Resort & SPA, Туристического портала Республики Крым TRAVEL CRIMEA (автор Юлия Блоцкая), музея-отеля «Страж Империи»