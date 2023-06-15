Верховный суд РФ признал право ребенка, родившегося после смерти отца, на компенсацию морального вреда

Верховный суд РФ признал, что ребенок, родившийся после смерти отца, имеет право на компенсацию морального вреда. На решение 15 июня обратил внимание «Коммерсантъ».
В материалах дела указано, что мужчина погиб в 2018 году из-за производственной травмы, полученной на работе. В следующем месяце у него родился сын, которому, как посчитала супруга погибшего, были причинены глубокие нравственные страдания, так как он навсегда лишился отцовской заботы и опеки.
Компанию, в которой работал мужчина, признали ответственной за его гибель, но в 2021 году объявили банкротом. Вдова погибшего просила в рамках банкротства миллион рублей компенсации морального вреда. Арбитражный суд Москвы отклонил требование, посчитав, что вопрос нужно рассматривать вне дела о банкротстве.
Суд апелляционной инстанции постановил, что ребенок не мог испытывать страданий, потому что родился после смерти отца, «не был к нему глубоко привязан и не осознавал его утраты». Кассационный суд признал такие выводы верными.
А вот в Верховном суде посчитали, что родившийся после смерти родителя ребенок «с неизбежностью осознает лишение отцовской заботы (душевного тепла) и опеки со стороны самого близкого родственника, что предполагает возникновение у него физических и нравственных страданий». Также в Верховном суде заявили, что занятая судами позиция «недопустима с точки зрения правовой логики» и ведет к ситуации, при которой юридическая и социальная значимость родственных связей между ребенком и погибшим родителем умаляется.
В случае смерти родителя моральный вред ребенку должен предполагаться, даже если он родился позже, говорится в решении. Иной подход «снижал бы уровень конституционно-правовой защищенности прав таких детей» и «создавал необоснованные препятствия для применения гарантий реализации прав детей на особую заботу и помощь, принципов приоритета их интересов и благосостояния во всех сферах жизни».
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.