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    Верховный суд РФ признал право ребенка, родившегося после смерти отца, на компенсацию морального вреда

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    Верховный суд РФ признал, что ребенок, родившийся после смерти отца, имеет право на компенсацию морального вреда. На решение 15 июня обратил внимание «Коммерсантъ».

    В материалах дела указано, что мужчина погиб в 2018 году из-за производственной травмы, полученной на работе. В следующем месяце у него родился сын, которому, как посчитала супруга погибшего, были причинены глубокие нравственные страдания, так как он навсегда лишился отцовской заботы и опеки.

    Компанию, в которой работал мужчина, признали ответственной за его гибель, но в 2021 году объявили банкротом. Вдова погибшего просила в рамках банкротства миллион рублей компенсации морального вреда. Арбитражный суд Москвы отклонил требование, посчитав, что вопрос нужно рассматривать вне дела о банкротстве.

    Суд апелляционной инстанции постановил, что ребенок не мог испытывать страданий, потому что родился после смерти отца, «не был к нему глубоко привязан и не осознавал его утраты». Кассационный суд признал такие выводы верными.

    А вот в Верховном суде посчитали, что родившийся после смерти родителя ребенок «с неизбежностью осознает лишение отцовской заботы (душевного тепла) и опеки со стороны самого близкого родственника, что предполагает возникновение у него физических и нравственных страданий». Также в Верховном суде заявили, что занятая судами позиция «недопустима с точки зрения правовой логики» и ведет к ситуации, при которой юридическая и социальная значимость родственных связей между ребенком и погибшим родителем умаляется.

    В случае смерти родителя моральный вред ребенку должен предполагаться, даже если он родился позже, говорится в решении. Иной подход «снижал бы уровень конституционно-правовой защищенности прав таких детей» и «создавал необоснованные препятствия для применения гарантий реализации прав детей на особую заботу и помощь, принципов приоритета их интересов и благосостояния во всех сферах жизни».

    Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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