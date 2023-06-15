Верховный суд РФ признал право ребенка, родившегося после смерти отца, на компенсацию морального вреда

Верховный суд РФ признал, что ребенок, родившийся после смерти отца, имеет право на компенсацию морального вреда. На решение 15 июня обратил внимание «Коммерсантъ».



В материалах дела указано, что мужчина погиб в 2018 году из-за производственной травмы, полученной на работе. В следующем месяце у него родился сын, которому, как посчитала супруга погибшего, были причинены глубокие нравственные страдания, так как он навсегда лишился отцовской заботы и опеки.

Компанию, в которой работал мужчина, признали ответственной за его гибель, но в 2021 году объявили банкротом. Вдова погибшего просила в рамках банкротства миллион рублей компенсации морального вреда. Арбитражный суд Москвы отклонил требование, посчитав, что вопрос нужно рассматривать вне дела о банкротстве.