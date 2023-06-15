Роман Ротенберг: СКА – фундамент всех сборных России

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг назвал петербургскую команду фундаментом всех сборных России по хоккею. Об этом он заявил во время сессии «Спорт в новой реальности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Хоккейный клуб СКА является основой, фундаментом всех наших сборных России по хоккею. Все начинается с детей. Из разных клубов приезжали игроки в сборную, мы одержали победы почти во всех играх, это благодаря той работе, которая была проделана в детских школах, благодаря нашему проекту с Минспортом, программе, которая дает каждому тренеру в детском хоккее работать по тем методикам, которые мы совместно посчитали правильными», – заявил Ротенберг.

