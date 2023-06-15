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    «Первая мебельная фабрика» инвестирует 1,1 миллиарда рублей в импортозамещение и наращивание мощностей

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    В Петербурге появится новая мебельная фабрика. Соглашение о строительстве производственного комплекса за 1,1 миллиарда рублей с правительством Петербурга подписано 15 июня в ходе ПМЭФ-2023.

    Компания планирует реализовать проект за счет собственных средств. Он позволит нарастить производственные мощности для снижения себестоимости и развития импортозамещения. На новом предприятии будут выпускать межкомнатные, входные двери и двери специального назначения.

    «Первая мебельная фабрика» работает с 1945 года. По данным СПАРК, выручка одноименного ЗАО в 2022 году составила 1,6 миллиарда рублей. Владельцы — неназванные граждане России.

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    Первая мебельная фабрикаПМЭФ-2023
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