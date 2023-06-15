«Первая мебельная фабрика» инвестирует 1,1 миллиарда рублей в импортозамещение и наращивание мощностей

В Петербурге появится новая мебельная фабрика. Соглашение о строительстве производственного комплекса за 1,1 миллиарда рублей с правительством Петербурга подписано 15 июня в ходе ПМЭФ-2023 .



Компания планирует реализовать проект за счет собственных средств. Он позволит нарастить производственные мощности для снижения себестоимости и развития импортозамещения. На новом предприятии будут выпускать межкомнатные, входные двери и двери специального назначения.

«Первая мебельная фабрика» работает с 1945 года. По данным СПАРК, выручка одноименного ЗАО в 2022 году составила 1,6 миллиарда рублей. Владельцы — неназванные граждане России.