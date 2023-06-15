Вертикальные фермы и беспилотники: что экспортировали стартапы из России в Эмираты в 2022 году

Более 20 сколковских стартапов экспортировали продукцию в ОАЭ в 2022 году. Среди них — поставщики вертикальных ферм для выращивания овощей и ягод и разработчики решений для беспилотников. «"Сколково" активно работает с ОАЭ и регионом в целом с 2017 года, помогая компаниям выходить на ближневосточные рынки, — рассказал вице-президент по международному и региональному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. — Партнерская сеть «Сколково» в ОАЭ насчитывает около 90 различных компаний и государственных институтов».

Фото: пресс-служба фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





Среди компаний, работающих в ОАЭ, Сапрыкин отметил поставщика агротехнологических решений для выращивания свежих салатов, ягод и овощей на автоматизированных вертикальных фермах на базе технологий iFarm. Уже построены две фермы в Эмиратах, также компания зарегистрировалась в свободной зоне ADGM в Абу-Даби.



Резидент «Сколково» «Дрон Солюшнс» в 2022 году запустил совместный проект с ближневосточным стартапом Ahoy и холдингом Tawazun. Компания является одним из лидеров в производстве систем автоматического контроля, доставки грузов и анализа территории на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автоматических станций управления дронами. Другой резидент, разрабатывающий полностью автономный БПЛА для автоматизации решений с использованием ИИ в сфере логистики, «ЮВЛ роботикс», уже открыл свой филиал в Абу-Даби. В 2021 году компания заключила договор с эмиратским поставщиком программного обеспечения, позволяющий клиентам из ОАЭ, включая порты Абу-Даби, оптимизировать складские помещения на основе инновационных беспилотных решений.

Компания «Промобот», знакомая участникам прошлогоднего ПМЭФ по роботу Дуняше, с 2018 года поставляет свои решения в ОАЭ, в том числе для «Экспо». А «Лаборатория будущего» в сотрудничестве с Управлением электроснабжения и водоснабжения Дубая запустила пилотный проект роботизированной системы для диагностики и обслуживания воздушных линий электропередачи Rope Walker.

Также ежегодно «Сколково» участвует с бизнес-миссией на GITEX — ключевом профильном мероприятии в ОАЭ — за последние годы в нем приняли участие более 60 резидентов фонда, отметил Юрий Сапрыкин.