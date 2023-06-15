Шоу «Давай поженимся» возвращается на Первый канал

Развлекательное шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала уже в конце месяца. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора телеканала Константина Эрнста.



По его словам, съемки возобновятся уже на следующей неделе, а ближе к концу месяца первые выпуски покажут телезрителям. Эрнст отметил, что «Давай поженимся» вернули в сетку именно по многочисленным просьбам фанатов передачи. Заявление было сделано в кулуарах ПМЭФ.

Первый выпуск свадебного ток-шоу вышел на Первом в 2008 году. 24 февраля 2022 года передача исчезла из эфира, через год ведущая Лариса Гузеева объявила о закрытии «Давай поженимся».