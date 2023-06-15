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    ПМЭФ-2023

    ГК «А101» и власти Ленобласти договорились построить 10 детских садов и 3 школы во Всеволожском и Ломоносовском районах

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    Ленинградская область и ГК «А101» заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор Группы компаний «А 101» Игнатий Данилиди. Соглашение подразумевает совместную деятельность властей и девелопера по устойчивому развитию региона в рамках проектов комплексного освоения территорий.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101»
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    Девелопер реализует в регионе два проекта комплексного развития территорий — в поселении Лаголово в Ломоносовском районе и во Всеволожске. Объем инвестиций в эти проекты составляет 92 млрд рублей. В рамках соглашения компания обязуется соблюдать заявленные сроки строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, а также выражает готовность участвовать в проектах по развитию городской среды.

    Наши планы в Ленинградской области включают строительство более 200 тыс. кв. метров недвижимости в год, в том числе жилье, современные школы и детские сады, объекты сервисной инфраструктуры и легкого производства, офисы и технопарки, — заявил генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди.

    Проекты комплексного развития в Ленобласти включают и строительство передовых школ — те, что застройщик возводил в Москве, были признаны стандартом на федеральном уровне. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, соглашение предусматривает строительство 10 детских садов и трех школ во Всеволожском и Ломоносовском районах региона.

    Регион, со своей стороны, обязуется обеспечить информационную поддержку этим проектам, привлекать на территории развития высокотехнологичные предприятия.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101»

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