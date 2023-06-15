Московская область первой подключилась к единой платформе для экспортеров «Мой экспорт» — на очереди остальные регионы

Фото: пресс-служба РЭЦ Поделиться Поделиться





Российский экспортный центр и правительство Московской области договорились об интеграции экспортных услуг для бизнеса на платформе «Мой экспорт». Первый этап объединенной информационной системы, которая позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки в одном окне, будет запущен к 1 августа 2023 года.



Соглашение об интеграции подписали на ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра ( ВЭБ.РФ ) Вероника Никишина и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Руководитель РЭЦ подчеркнула, что сотрудничество с Московской областью — это первый шаг, а к концу года к проекту присоединятся другие регионы. «Мы хотим создать для экспортеров аналог «Госуслуг», чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации. Чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли», — подчеркнула она.

Губернатор Подмосковья добавил, что совместный проект с РЭЦ позволит вовлекать в экспортную деятельность всё больше субъектов МСП из Московской области — более 1 тысячи компаний в год. «Мы всегда говорим о том, что услуги для жителей, для бизнеса должны быть максимально удобными, а их получение занимать минимум времени. Должна быть одна точка входа, зашел и всё сразу получил — без очередей, бумажной волокиты. Сейчас на платформе «Мой экспорт» есть федеральные меры поддержки, но скоро туда будут загружены и все подмосковные меры, направленные на продвижение товаров и услуг на внешние рынки, чтобы предпринимателям было удобнее получать информацию и государственные услуги», — пояснил Воробьев.

На ПМЭФ-2023 также состоялась презентация проекта Московской области и РЭЦ по интеграции информационных систем. Руководство компании «Томаки», которая является лидером рынка производства продуктов питания японской и паназиатской кухни, отметило, что им очень помогли федеральные меры поддержки, доступные в том числе в цифре. «Томаки» выставляет свою продукцию в шоурумах АПК во Вьетнаме и ОАЭ, которые организует Российский экспортный центр.

«Коллаборация правительства Московской области и РЭЦ позволит таким предпринимателям, как я, не потеряться в этом океане мер поддержки, а найти нужные именно мне услуги в одном месте. Например, я могу прямо из офиса в Люберцах, не вставая со своего кресла, отыскать себе новых партнеров за рубежом. Я просто захожу на портал invest.mosreg и по удобному переходу через баннер на главной странице попадаю на перечень мер поддержки. Здесь будут отображаться как меры поддержки экспорта со стороны Мособласти, так и со стороны РЭЦ. Мне не нужно искать другие страницы», — сказал бенефициар ООО «Томаки» Андрей Белянин.



Платформа «Мой экспорт» была запущена Российским экспортным центром в 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас на платформе объединены информационные системы более чем 20 ведомств, доступно более 100 услуг. С ее помощью можно оформить заявку на финансовую господдержку, например компенсацию от государства транспортных расходов. Также можно запросить нужные сертификаты, подать заявку на участие в выставке, получить доступ к аналитическим отчетам и методическим пособиям, найти партнера, получить помощь в организации логистики. Популярностью у экспортеров пользуются такие услуги, как компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, подбор маркетплейсов, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также оформление сертификата свободной продажи.

Также здесь доступны платные услуги от рыночных исполнителей. А в ближайшее время будут добавляться и услуги, которые предоставляются на региональном уровне.



Как отметили в РЭЦ, число оцифрованных инструментов поддержки постоянно расширяется — например, заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, которые необходимы для вывоза продукции, теперь можно подать онлайн. За четыре месяца работы эти сервисы помогли предпринимателям сэкономить не менее 180 килограммов офисной бумаги (или более 35 тысяч листов А4 ).