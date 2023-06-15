Московская область первой подключилась к единой платформе для экспортеров «Мой экспорт» — на очереди остальные регионы

Российский экспортный центр и правительство Московской области договорились об интеграции экспортных услуг для бизнеса на платформе «Мой экспорт». Первый этап объединенной информационной системы, которая позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки в одном окне, будет запущен к 1 августа 2023 года.
Соглашение об интеграции подписали на ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (
Губернатор Подмосковья добавил, что совместный проект с РЭЦ позволит вовлекать в экспортную деятельность всё больше субъектов МСП из Московской области — более 1 тысячи компаний в год. «Мы всегда говорим о том, что услуги для жителей, для бизнеса должны быть максимально удобными, а их получение занимать минимум времени. Должна быть одна точка входа, зашел и всё сразу получил — без очередей, бумажной волокиты. Сейчас на платформе «Мой экспорт» есть федеральные меры поддержки, но скоро туда будут загружены и все подмосковные меры, направленные на продвижение товаров и услуг на внешние рынки, чтобы предпринимателям было удобнее получать информацию и государственные услуги», — пояснил Воробьев.
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«Коллаборация правительства Московской области и РЭЦ позволит таким предпринимателям, как я, не потеряться в этом океане мер поддержки, а найти нужные именно мне услуги в одном месте. Например, я могу прямо из офиса в Люберцах, не вставая со своего кресла, отыскать себе новых партнеров за рубежом. Я просто захожу на портал invest.mosreg и по удобному переходу через баннер на главной странице попадаю на перечень мер поддержки. Здесь будут отображаться как меры поддержки экспорта со стороны Мособласти, так и со стороны РЭЦ. Мне не нужно искать другие страницы», — сказал бенефициар ООО «Томаки» Андрей Белянин.
Платформа «Мой экспорт» была запущена Российским экспортным центром в 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас на платформе объединены информационные системы более чем 20 ведомств, доступно более 100 услуг. С ее помощью можно оформить заявку на финансовую господдержку, например компенсацию от государства транспортных расходов. Также можно запросить нужные сертификаты, подать заявку на участие в выставке, получить доступ к аналитическим отчетам и методическим пособиям, найти партнера, получить помощь в организации логистики. Популярностью у экспортеров пользуются такие услуги, как компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, подбор маркетплейсов, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также оформление сертификата свободной продажи.
Также здесь доступны платные услуги от рыночных исполнителей. А в ближайшее время будут добавляться и услуги, которые предоставляются на региональном уровне.
Как отметили в РЭЦ, число оцифрованных инструментов поддержки постоянно расширяется — например, заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, которые необходимы для вывоза продукции, теперь можно подать онлайн. За четыре месяца работы эти сервисы помогли предпринимателям сэкономить не менее 180 килограммов офисной бумаги (или более 35 тысяч листов