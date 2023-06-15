Сломавшийся автобус перегородил проспект Ветеранов, а на площади Ленина пробку собрал трамвай

У общественного транспорта днем 15 июня не задалось с проездом перекрестков в Петербурге. Один неудачно подрезали, второй сломался сам, а в пробках застряли все.
На проспекте Ветеранов, возле одноименной станции метро, автобус-гармошка сломался поперек перекрестка с улицей Танкиста Хрустицкого, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «От метро автобусы пытаются пролезть, но стоит все очень плотно», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Ветеранов встал в плотных заторах с обеих сторон, пробки тянутся от улицы Лени Голикова и от Дачного проспекта.
А часом ранее на площади Ленина водитель автомобиля подрезал трамвай №6, выезжавший с улицы Комсомола, рассказал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». В результате «вагон встал под обесточенным участком заблокировав весь перекресток». Проблем добавляет то, что на участке ведутся работы с ограничением движения.
Как рассказали «Фонтанке» в СПб ГУП «Горэлектротранс», во избежание столкновения с автомобилем, который подрезал трамвай, вагон остановился под пересечкой — обесточенным участком сети. Задержка в движении составила около получаса — с 15:01 до 15:35.