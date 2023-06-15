Сломавшийся автобус перегородил проспект Ветеранов, а на площади Ленина пробку собрал трамвай

У общественного транспорта днем 15 июня не задалось с проездом перекрестков в Петербурге. Один неудачно подрезали, второй сломался сам, а в пробках застряли все.

На проспекте Ветеранов, возле одноименной станции метро, автобус-гармошка сломался поперек перекрестка с улицей Танкиста Хрустицкого, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «От метро автобусы пытаются пролезть, но стоит все очень плотно», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Ветеранов встал в плотных заторах с обеих сторон, пробки тянутся от улицы Лени Голикова и от Дачного проспекта.