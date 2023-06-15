«Чиж & Co» и «Джанго» споют на Дворцовой на традиционном бесплатном концерте «Рок над Невой»

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и традиционный международный экономический форум. Даже если вы не бизнесмен и не топ-менеджер госкорпорации, у вас есть возможность прикоснуться к этому мероприятию, ведь 16 июня на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт «Рок над Невой».
Хедлайнерами мероприятия станут две важные для отечественного рока группы — это Сергей Чиграков и «Чиж & Co», а также коллектив «Джанго» Алексея Поддубного. У каждого из артистов свой набор узнаваемых хитов: песню Чижа о каморке, что за актовым залом, наизусть знает почти каждый россиянин старше 30, а композиция Поддубного «Холодная весна» знакома многим благодаря фильму «Бой с тенью». Именно она открыла для «Джанго» большие сцены и поставила музыканта в один ряд с культовыми героями «Нашего радио».
Так что, если вам не чужд такой репертуар, приходите на Дворцовую, но лучше сделать это заранее: так как концерт бесплатный, во-первых, лучшие места у сцены быстро займут более проворные меломаны, а во-вторых, будут повышенные меры безопасности. Начало в 20:00.
12+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»