ВТБ предложил субсидировать 50% первого взноса для «молодежной» ипотеки или аренду на время стройки

Льготная программа ипотеки для молодых людей от 20 до 35 лет могла бы включать софинансирование накоплений на первый взнос, а также субсидии на аренду, пока жилье строится. Такие варианты поддержки спроса на жилищное кредитование предложил на ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Накопить на первый взнос — одна из главных проблем при оформлении ипотеки. При средней заработной плате молодых людей 20–35 лет в 40 тысяч рублей и средней стоимости квадратного метра по стране в 88,7 тыс. рублей, чтобы купить квартиру площадью 40 кв. м, придется копить не меньше трех лет. Поэтому чаще всего для этих целей берется потребительский кредит.