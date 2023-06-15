ВТБ предложил субсидировать 50% первого взноса для «молодежной» ипотеки или аренду на время стройки

Льготная программа ипотеки для молодых людей от 20 до 35 лет могла бы включать софинансирование накоплений на первый взнос, а также субсидии на аренду, пока жилье строится. Такие варианты поддержки спроса на жилищное кредитование предложил на ПМЭФ-2023 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Накопить на первый взнос — одна из главных проблем при оформлении ипотеки. При средней заработной плате молодых людей 20–35 лет в 40 тысяч рублей и средней стоимости квадратного метра по стране в 88,7 тыс. рублей, чтобы купить квартиру площадью 40 кв. м, придется копить не меньше трех лет. Поэтому чаще всего для этих целей берется потребительский кредит.
По словам Анатолия Печатникова, государство могло бы рассмотреть новый инструмент — вклады для молодых специалистов, куда каждый месяц перечисляет деньги и будущий покупатель жилья, и государство — до 50% взноса. «По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч россиян», — отметил он. Целевой вклад может формироваться изначально на три года, и это не только поддержит молодежь, но и поможет экономике за счет поступления в бюджет «длинных» денег.
Еще один вариант поддержки — субсидирование аренды жилья на время накопления первого взноса или строительства жилья. «В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади», — добавил Анатолий Печатников.
По данным Росстата, в конце 2022 года молодые люди составляли около 30% всех занятых в стране. При этом, по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин 18–35 лет живет в съемных квартирах.
Адресные программы помощи отдельным льготным категориям станут особенно актуальны после окончания действия ипотеки с господдержкой в 2024 году. В частности, среди таких категорий рассматриваются врачи, учителя, многодетные семьи, а также жители отдельных регионов, например Дальнего Востока или моногородов. Для них могут предусматриваться снижение ставок в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение размера льготных кредитов в регионах, где стоимость жилья выше, чем прописана в госпрограммах, а также повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.