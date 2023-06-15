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    ПМЭФ-2023

    «Ростелеком» инвестирует в центр обработки данных в Вологде, который введут в 2025 году

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    3 комментария

    «Ростелеком» и Правительство Вологодской области в рамках ПМЭФ-2023 заключили соглашение о намерении сотрудничать по вопросам развития в регионе инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Документ подписали вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» компании «Ростелеком» Александр Логинов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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    Согласно документу, «Ростелеком» готов инвестировать в создание необходимой для ЦОД инфраструктуры. С развитием цифровых сервисов вырос объем данных, которые требуют обработки и хранения — новые вычислительные мощности нужны как бизнесу, так и госорганизациям. Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, государственные и коммерческие организации Вологодской области жалуются на нехватку и неготовность собственных площадей для размещения своих вычислительных мощностей. Решить задачу должен региональный ЦОД в Вологде, где расположится серверная инфраструктура региональных организаций.

    Как подчеркнул Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», помещения ЦОД требуют таких инженерных систем, которые бы поддерживали непрерывную работу вычислительной техники, а также обеспечивали определенный микроклимат и должный уровень безопасности.

    — Здание «Ростелекома» на улице Герцена в Вологде строилось с учетом промышленной эксплуатации и поэтому уже соответствует многим требованиям, — подчеркнул он. — Но тем не менее подготовка полной инфраструктуры требует больших капиталовложений — чтобы оснастить помещение системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, контроля доступа, а также сигнализацией и гарантированным электропитанием.

    Ввести региональный ЦОД планируют в 2025 году.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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