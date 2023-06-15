Тюбик с наркотиками. У петербуржца не получилось «порадовать» друга в колонии

Необычную передачку обнаружили сотрудники седьмой исправительной колонии в Санкт-Петербурге. Во время досмотра сотрудников ФСИН насторожила зубная паста, предназначавшаяся для одного из осужденных. И не зря — там оказались три свертка с запрещенными веществами, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального управления ведомства.
Специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России установили, что в трех свертках содержалось два разных вида наркотиков. Суммарный вес веществ составило 0,86 граммов, что является крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ИК-7 проводится проверка.