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    «Полигон фест»: Jane Air, «Северный флот», «Операция пластилин» и другие

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    На два дня сад Меншикова превратится в настоящую территорию рока. «Полигон фест» уже не в первый раз соберет на сцене культовые и просто важные для жанра группы. Музыка будет звучать 16–17 июня.

    Фото: pixabay.com
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    За два дня в саду выступят пара десятков рок-коллективов, среди которых и молодые музыканты, вроде петербургских хоррор-панков «Райтер», и заслуженные ветераны сцены: Jane Air во главе с Антоном Лиссовым, ленинградские панки «Бригадный подряд», экс-участники группы «Король и Шут», ныне известные как «Северный флот», звезды альтернативного рока «7000$», мрачный и меланхоличный «Пионерлагерь Пыльная Радуга» и другие.

    Это настоящий праздник разной по настроению и подаче гитарной музыки, на котором можно не только услышать знакомых, а также новых артистов, но и проследить, как менялся отечественный рок. Сейчас, когда с фестивалями все сложно, где еще на одной сцене встретятся музыканты, которые начинали еще в СССР, и молодые ребята?

    Подробное расписание в паблике фестиваля в «ВКонтакте».

    18+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: pixabay.com

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