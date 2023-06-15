«Полигон фест»: Jane Air, «Северный флот», «Операция пластилин» и другие

На два дня сад Меншикова превратится в настоящую территорию рока. «Полигон фест» уже не в первый раз соберет на сцене культовые и просто важные для жанра группы. Музыка будет звучать 16–17 июня.
За два дня в саду выступят пара десятков рок-коллективов, среди которых и молодые музыканты, вроде петербургских хоррор-панков «Райтер», и заслуженные ветераны сцены: Jane Air во главе с Антоном Лиссовым, ленинградские панки «Бригадный подряд», экс-участники группы «Король и Шут», ныне известные как «Северный флот», звезды альтернативного рока «7000$», мрачный и меланхоличный «Пионерлагерь Пыльная Радуга» и другие.
Это настоящий праздник разной по настроению и подаче гитарной музыки, на котором можно не только услышать знакомых, а также новых артистов, но и проследить, как менялся отечественный рок. Сейчас, когда с фестивалями все сложно, где еще на одной сцене встретятся музыканты, которые начинали еще в СССР, и молодые ребята?
Подробное расписание в паблике фестиваля в «ВКонтакте».
18+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»