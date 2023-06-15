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    ПМЭФ-2023

    Китайские компании занитересовались российской наукой: заказы только в «Сколково» достили 500 млн рублей

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    Фонд «Сколково» собрал запрос на научные исследования примерно на полмиллиарда рублей от китайских компаний. Как рассказал председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов в ходе сессии ПМЭФ, не только российские компании заказывают услуги инжиниринга за рубежом, происходит и обратный процесс.

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    Обсуждение экспорта российских научных компетенций и продукции стартапов проходило во время сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС». Со вступительным словом выступили Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС и Бахтиер Хакимов, специальный представитель Президента РФ по делам ШОС.

    Как отметил Игорь Дроздов, российские стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но и наращивать там производственные мощности. «Речь идет даже не об IT-продуктах, а о производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей». Это поможет углубить кооперацию компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и вырастить новвые кадры.

    На данный момент более 430 компаний-резидентов «Сколково» ведут экспортную деятельность, более половины из них — в странах ШОС. В Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии — 13. Игорь Дроздов рассказал, что за последние 5 лет состоялось несколько крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Так, Huawei приобрел компанию «Вокорд», которая занимается распознаванием лиц. Недавно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств», — отметил Игорь Дроздов.

    Также он выразил надежду, что Китай и другие страны ШОС подключатся к платформе НИОКР-сервис, которую «Сколково» запустило в 2021 году — здесь можно заказать услуги по прототипированию, проведению испытаний и др. Сейчас на ней зарегистрировано более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 центров коллективного пользования. Только за май 2023 года здесь было размещено заказов на 350 млн рублей.

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