Китайские компании занитересовались российской наукой: заказы только в «Сколково» достили 500 млн рублей

Фонд «Сколково» собрал запрос на научные исследования примерно на полмиллиарда рублей от китайских компаний. Как рассказал председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов в ходе сессии ПМЭФ, не только российские компании заказывают услуги инжиниринга за рубежом, происходит и обратный процесс.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» Фото: Ирина Мотина/ фотохост-агентство РИА Новости Фото: Ирина Мотина/ фотохост-агентство РИА Новости Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС Фото: Ирина Мотина/ фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Обсуждение экспорта российских научных компетенций и продукции стартапов проходило во время сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС». Со вступительным словом выступили Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС и Бахтиер Хакимов, специальный представитель Президента РФ по делам ШОС.



Как отметил Игорь Дроздов, российские стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но и наращивать там производственные мощности. «Речь идет даже не об IT-продуктах, а о производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей». Это поможет углубить кооперацию компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и вырастить новвые кадры.



На данный момент более 430 компаний-резидентов «Сколково» ведут экспортную деятельность, более половины из них — в странах ШОС. В Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии — 13. Игорь Дроздов рассказал, что за последние 5 лет состоялось несколько крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Так, Huawei приобрел компанию «Вокорд», которая занимается распознаванием лиц. Недавно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств», — отметил Игорь Дроздов.

