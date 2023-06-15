Мотоциклист опрокинулся под «встречку» и погиб на дороге под Сланцами

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сланцевском районе. В столкновении с автомобилем погиб мотоциклист.



Авария произошла в 23:40 13 июня на 14-м километре дороги Сижно — Будилово — Осьмино под Сланцами, сообщает 15 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 43-летний житель Сланцев на мотоцикле Honda Hornet 900 по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где опрокинулся и затем столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗ-2105 под управлением 59-летнего жителя Сланцев.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Оба водителя в 2023 году за нарушения ПДД не привлекались ни разу.