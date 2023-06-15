В Москве женщина родила ребенка и оставила его труп в коробке под березой

Жительница столицы стала фигуранткой уголовного дела, следствие считает, что она убила своего новорожденного ребенка. Об этом 15 июня сообщает ГСУ СК по Москве.
По предварительным данным, 41-летняя женщина поместила труп младенца в картонную коробку и оставила на газоне под березой на улице Яворки в Новой Москве.
«В настоящее время женщина госпитализирована в городскую больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий», — говорится в сообщении СК.