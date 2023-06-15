Больница заплатила петербурженке за ожоги после операции, чтобы вернуть право распоряжаться своими автомобилями

После операции пациентка НИИ скорой помощи им. Джанелидзе проснулась с ожогами на бедре. Отказалась лечить их в стационаре и обратилась в суд.



С острой болью внизу живота 19-летняя петербурженка поступила в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее прооперировали. Проснувшись после наркоза, она обнаружила на бедре ожоги площадью более 20 см II-III степени. Как оказалось, они были получены в ходе хирургического лечения.



Представители больницы предлагали пациентке помощь в специализированном комбустиологическом отделении в отдельной палате и добровольную выплату компенсации. Но девушка наотрез отказалась от лечения ожогов и обратилась в суд. Фрунзенский районный суд Петербурга постановил взыскать в счет компенсации морального вреда пациентке 135 000 рублей.

