Больница заплатила петербурженке за ожоги после операции, чтобы вернуть право распоряжаться своими автомобилями

После операции пациентка НИИ скорой помощи им. Джанелидзе проснулась с ожогами на бедре. Отказалась лечить их в стационаре и обратилась в суд.
С острой болью внизу живота 19-летняя петербурженка поступила в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее прооперировали. Проснувшись после наркоза, она обнаружила на бедре ожоги площадью более 20 см II-III степени. Как оказалось, они были получены в ходе хирургического лечения.
Представители больницы предлагали пациентке помощь в специализированном комбустиологическом отделении в отдельной палате и добровольную выплату компенсации. Но девушка наотрез отказалась от лечения ожогов и обратилась в суд. Фрунзенский районный суд Петербурга постановил взыскать в счет компенсации морального вреда пациентке 135 000 рублей.
НИИ скорой помощи решение суда не исполнило, поэтому в Волковском отделении Фрунзенского района ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании этих денег в пользу пострадавшей, сообщила 15 июня пресс-служба ведомства. А чтобы получить эти средства, судебный пристав-исполнитель вынес запреты регистрационных действий в отношении 7 автотранспортных средств больницы. Мера оказалась действенной — 135 тысяч рублей поступили на депозитный счёт районного отдела службы судебных приставов, а затем и пациентке. Ограничения на автотранспорт больницы сняты.