ВТБ профинансирует жилой проект компании «РСТИ» в Красносельском районе. Инвестиции в строительство составят 20 млрд рублей

ВТБ и холдинг РСТИ («Росстройинвест») в рамках ПМЭФ-2023 заключили соглашение о партнерстве. Банк выделит проектное финансирование на строительство жилого проекта компании в Красносельском районе. Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Федор Туркин.

На кредитные средства банка предполагается построить более 110 тыс. кв. м жилья, два детских сада на 200 мест каждый и школу на 1125 мест до конца 2028 года.

