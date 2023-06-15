ВТБ профинансирует жилой проект компании «РСТИ» в Красносельском районе. Инвестиции в строительство составят 20 млрд рублей

ВТБ и холдинг РСТИ («Росстройинвест») в рамках ПМЭФ-2023 заключили соглашение о партнерстве. Банк выделит проектное финансирование на строительство жилого проекта компании в Красносельском районе. Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Федор Туркин.
На кредитные средства банка предполагается построить более 110 тыс. кв. м жилья, два детских сада на 200 мест каждый и школу на 1125 мест до конца 2028 года.
На площади более девяти гектаров в Красносельском районе возведут три девятиэтажных дома на 3048 квартир с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой. Проект реализуют в три очереди, сдать дома в эксплуатацию планируется в 2027–2028 годах. Продажи в ЖК «Киноквартал» будут идти с использованием эскроу-счетов. Общие инвестиции в строительство составят
Как отметил Руслан Еременко, на проектное финансирование наблюдается стабильный спрос со стороны девелоперов, которые сейчас готовятся к запуску ряда новых проектов. Только в Санкт-Петербурге портфель жилищных проектов ВТБ с начала года пополнился на