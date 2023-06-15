    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    766мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.32eur91.07

    ПМЭФ-2023

    ВТБ профинансирует жилой проект компании «РСТИ» в Красносельском районе. Инвестиции в строительство составят 20 млрд рублей

    413
    обсудить

    ВТБ и холдинг РСТИ («Росстройинвест») в рамках ПМЭФ-2023 заключили соглашение о партнерстве. Банк выделит проектное финансирование на строительство жилого проекта компании в Красносельском районе. Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Федор Туркин.

    На кредитные средства банка предполагается построить более 110 тыс. кв. м жилья, два детских сада на 200 мест каждый и школу на 1125 мест до конца 2028 года.

    На площади более девяти гектаров в Красносельском районе возведут три девятиэтажных дома на 3048 квартир с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой. Проект реализуют в три очереди, сдать дома в эксплуатацию планируется в 2027–2028 годах. Продажи в ЖК «Киноквартал» будут идти с использованием эскроу-счетов. Общие инвестиции в строительство составят 20 млрд рублей.

    Как отметил Руслан Еременко, на проектное финансирование наблюдается стабильный спрос со стороны девелоперов, которые сейчас готовятся к запуску ряда новых проектов. Только в Санкт-Петербурге портфель жилищных проектов ВТБ с начала года пополнился на 21 млрд рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close