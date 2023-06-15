В Челябинске развлекательный полет на дельтаплане закончился крушением. Пилот и пассажир погибли

Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана в поселке Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что погибшим мужчинам было 38 и 36 лет. Полет был развлекательным. Один из погибших получил его в подарок на день рождения. О причинах случившегося пока не сообщается. Известно лишь, что услуги оказывал нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате.
СК начал проверку в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Телеграм-канал Baza утверждает, что полет на мотодельтаплане был подарком от жены мужу. Сертификат лежал у мужчины с января, и в июне он наконец решился попробовать экстремальное развлечение.