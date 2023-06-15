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    В коллекцию летних закатов. Любуйтесь Петербургом вместе с «Фонтанкой»

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Солнечный день в Петербурге завершился красочным закатом. Если вы его пропустили, смотрите медитативное видео «Фонтанки».

    Среда, 14 июня, в городе на Неве стала самым тёплым днём этого лета. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, воздух прогрелся до 25, 1 градуса. В лидерах этот день едва ли задержится.

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В прогнозах на четверг до +27 с солнцем, слабым ветром и без осадков. В пятницу, 16 июня, погода будет не такой безоблачной, но на температуре это не скажется: ожидается до +28.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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