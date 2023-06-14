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    «Душа России» на «Ленфильме». В Петербурге стартовал международный фестиваль народов Севера

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    На площадке киностудии «Ленфильм» 14 июня открылся международный фестиваль народов Севера «Душа России». Он входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — фонд «Росконгресс».

    Организаторы постарались собрать в Петербурге представителей всех креативных индустрий Севера с акцентом на региональные и этнические особенности.

    В фестивале участвуют свыше 400 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов из 15 регионов Севера России. Гостей ждут более 20 мастер-классов и 16 кинопоказов, в числе которых предпремьерный показ фильма «Югорские новеллы». Кроме того, инсталлированы шесть национальных жилищ.

    В день открытия международного фестиваля народов Севера глава Минкульта РФ Ольга Любимова, губернатор Югры Наталья Комарова и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества.

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