Жаловался на издевательства, но не захотел развода. В Москве мужчина порезал жену, дочь и травмировал себя

Следствие готовится возбудить уголовное дело о покушении на убийство после семейной драмы в московском Южном Бутово. По данным столичной прокуратуры, поножовщиной мужчина ответил на известие о разводе.



По предварительной информации, о решении супруги расторгнуть брак 49-летний житель дома на Южнобутовской услышал накануне. Утром 14 июня на кухне он напал на 19-летнюю дочь. По словам жены, приставлял ей нож к животу, резал руки и кричал об убийстве. Забежав в комнату, она увидела девушку на полу и сама получила несколько ударов в предплечье, едва защитив шею.