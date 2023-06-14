Жаловался на издевательства, но не захотел развода. В Москве мужчина порезал жену, дочь и травмировал себя

Следствие готовится возбудить уголовное дело о покушении на убийство после семейной драмы в московском Южном Бутово. По данным столичной прокуратуры, поножовщиной мужчина ответил на известие о разводе.
По предварительной информации, о решении супруги расторгнуть брак 49-летний житель дома на Южнобутовской услышал накануне. Утром 14 июня на кухне он напал на 19-летнюю дочь. По словам жены, приставлял ей нож к животу, резал руки и кричал об убийстве. Забежав в комнату, она увидела девушку на полу и сама получила несколько ударов в предплечье, едва защитив шею.
Матери и дочери удалось выскочить из квартиры и позвать на помощь. Мужчина забаррикадировался и полчаса слушал уговоры спасателей, пока не решился на отчаянный шаг. Соседи слышали крики о том, как семья якобы издевается над ним, пишет MSK1.RU.
Пострадавшего подобрали под окнами и госпитализировали. После того как медики поставят его на ноги, мужчину ждёт психиатрическая экспертиза.
«Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас угрозы их жизни нет, — уточнили в надзорном ведомстве. — Прокуратура контролирует принятие следственным органом процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по факту покушения на убийство».