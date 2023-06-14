    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.32eur91.07

    Жаловался на издевательства, но не захотел развода. В Москве мужчина порезал жену, дочь и травмировал себя

    1287
    11 комментариев

    Следствие готовится возбудить уголовное дело о покушении на убийство после семейной драмы в московском Южном Бутово. По данным столичной прокуратуры, поножовщиной мужчина ответил на известие о разводе.

    По предварительной информации, о решении супруги расторгнуть брак 49-летний житель дома на Южнобутовской услышал накануне. Утром 14 июня на кухне он напал на 19-летнюю дочь. По словам жены, приставлял ей нож к животу, резал руки и кричал об убийстве. Забежав в комнату, она увидела девушку на полу и сама получила несколько ударов в предплечье, едва защитив шею.

    Матери и дочери удалось выскочить из квартиры и позвать на помощь. Мужчина забаррикадировался и полчаса слушал уговоры спасателей, пока не решился на отчаянный шаг. Соседи слышали крики о том, как семья якобы издевается над ним, пишет MSK1.RU.

    Пострадавшего подобрали под окнами и госпитализировали. После того как медики поставят его на ноги, мужчину ждёт психиатрическая экспертиза.

    «Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас угрозы их жизни нет, — уточнили в надзорном ведомстве. — Прокуратура контролирует принятие следственным органом процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по факту покушения на убийство».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close