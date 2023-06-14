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    Суд обязал Decathlon заплатить ТРЦ «Лето» штраф в 140 млн рублей за самовольный уход в простой

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    Сеть спортивных товаров Decathlon должна заплатить штраф в размере 140 млн рублей компании ООО «СПб-Лето», которой принадлежит торговый центр «Лето» в Петербурге. Такое решение вынес Московский арбитражный суд, первым внимание на это обратили «Ведомости» 14 июня.

    Большая часть суммы — это штраф в 1 000 евро за каждый час простоя магазина, следует из материалов дела. Впрочем, решение арбитража пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Decathlon и Malltech не прокомментировали запрос издания.

    Французский ретейлер настаивал, что оснований для взыскания штрафа нет, так как у ответчика были уважительные причины для закрытия магазина, а именно ограничения Евросоюза на ввоз в Россию товаров.

    Сеть Decathlon приостановила работу в России в марте прошлого года. Ранее сообщалось, что ретейлер ведет переговоры о продаже бизнеса с турецкой FLO Retailing и ливанской Azadea Group. Всего у компании 25 магазинов и один склад в собственности, а также 17 магазинов в аренде.

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