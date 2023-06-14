Суд обязал Decathlon заплатить ТРЦ «Лето» штраф в 140 млн рублей за самовольный уход в простой

Сеть спортивных товаров Decathlon должна заплатить штраф в размере 140 млн рублей компании ООО «СПб-Лето», которой принадлежит торговый центр «Лето» в Петербурге. Такое решение вынес Московский арбитражный суд, первым внимание на это обратили «Ведомости» 14 июня.



Большая часть суммы — это штраф в 1 000 евро за каждый час простоя магазина, следует из материалов дела. Впрочем, решение арбитража пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Decathlon и Malltech не прокомментировали запрос издания.

