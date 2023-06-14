Венчурные инвестиции в российские биотехнологии вырастут в два раза в ближайшие 10 лет

В то время как рынок венчурных инвестиций обрушился не только в России, но и во всем мире, доля инвестиций в области биотехнологий продолжает расти. Особенный интерес вызывают медицинские стартапы, причем разработчики нацелены не только на российский рынок, но и на экспорт. Такие выводы сделали участники сессии ПМЭФ-2023 «Инвестиции в высокотехнологичный биотех: миф или реальность?». Как отметил модератор сессии, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, инвесторы понимают, что удовлетворить потребности быстрорастущего населения в безопасности без новых технологий невозможно. Он подчеркнул, что один из ключевых барьеров для вывода препаратов и медицинских изделий на рынок — недостаток финансирования. И те биотех-стартапы, которые смогли преодолеть «долину смерти», в той или иной форме получали поддержку государства.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», Александр Колсанов, ректор Самарского государственного медицинского университета Фото: Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс Сессия «Инвестиции в высокотехнологичный биотех: миф или реальность?» Фото: Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Фото: Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс Поделиться Поделиться





К причинам неудач разработок Валентина Косенко, и.о. генерального директора ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, также отнесла отсутствие у команды ряда компетенций для коммерциализации разработок: по регистрации интеллектуальной собственности, трансферу технологий, подготовке документации для регистрации препарата. Мешает также низкая осведомленность инвесторов о разработках.

Например, в Самарском государственном медицинском университете пошли по пути создания профессиональной команды, которая реализует полный цикл от идеи до продукта, рассказал ректор вуза Александр Колсанов: «У нас есть производственная мощность, R&D-центр, инжиниринг, свой маркетинг, отдел продаж. Это действительно стало приносить свои плоды. Наше оборудование, и медицинское, и в сфере биотеха, реализуется не только в России. Продукты для реабилитации представлены в нескольких странах мира, образовательные решения приобретаются в 11 государствах».

Заинтересованы в инвестициях в биотех и банки — например среди проектов Сбера уже есть решения для телемедицины, онлайн-записи к врачу, для сокращения времени обслуживания в первичном амбулаторном звене.



«Мы развиваем несколько акселераторов для стартапов, и каждый пятый проект, который к нам приходит, — из сферы здравоохранения, — рассказал Сергей Жданов, управляющий директор — директор центра индустрии здоровья Сбербанка. — Среди выпускников студенческого акселератора выделяется проект LABMEIN по созданию наноробота для малоинвазивной терапии тромбоза. Компания уже получила 400 млн рублей от сторонних инвесторов».

Уже есть примеры успешной деятельности стартапов в этой сфере. Например, компания «Медвиар», создавшая учебный симулятор для студентов и врачей, в 2017 году пришла в «Сколково» с прототипом симулятора, а сейчас продукт используется во множестве университетов России. Кроме того, разработка локализована на 12 языках, уже есть продажи в 9 странах мира. Кирилл Каем подчеркнул, что высокотехнологичный биотех не может существовать в рамках одной страны, поэтому все игроки нацелены на продвижение технологий или конечного продукта в другие страны.

