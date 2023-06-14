Доля траншевых программ достигла 51% от всех ипотечных сделок

В мае на траншевую ипотеку пришелся 51% всех ипотечных сделок. Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», в начале года эта доля составляла лишь 16%.



Доля ипотечных сделок в «Петербургской Недвижимости» в мае не изменилась относительно марта — апреля и составила 89%. При этом на фоне роста траншевой ипотеки существенно снизилась доля субсидированных программ: до 5% от всех сделок в мае.



В рамках траншевого формата банк выдает кредит частями, то есть траншами. До сдачи дома платеж может быть в 3–4 раза меньше стандартных программ.

