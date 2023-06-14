Петербуржцы застряли по дороге в Абхазию из-за поврежденных ж/д путей

Абхазская железная дорога закрыла движение поездов на перегоне Гагра—Цандрипш, из-за чего пассажиры поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сухуми, застряли в Цандрипше на 4 часа. Их пришлось пересадить на автотранспорт, сообщили 14 июня в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



«В 12:45 организована перевозка пассажиров поездов №479 (Санкт-Петербург — Сухуми) и №305 (Москва — Сухуми) со станции Цандрипш до мест назначения автотранспортом силами Абхазской железной дороги», — сказано в сообщении СКЖД.



В ночь на 14 июня в регионе прошли сильные ливни, из-за чего был поврежден участок железной дороги в районе села Аныхынста. В семь утра из-за неблагоприятных погодных условий было решено закрыть часть дороги и отменить поезда, курсирующие между станциями «Аэропорт Сочи» — «Гагра». В РЖД обещают вернуть стоимость билетов без удержания сборов.

