Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» отменили из-за СВО

Фестиваль авторской песни «Гринландия», организаторами которого является «Единая Россия» не состоится этим летом из-за того, что артисты будут выступать в госпиталях и в зоне СВО. Об этом сообщается на официальном сайте.



«Мы все лето будем организовывать выезды в зону СВО бардов и коллективов, участвовавших и побеждавших в разные годы на нашем фестивале. Чтобы духовная сила Гринландии, основанная на любви к Родине, преклонении перед подвигами наших дедов и прадедов, укрепляла веру наших солдат и сограждан в скорой победе над фашизмом», — говорится в сообщении.

