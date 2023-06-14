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    Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» отменили из-за СВО

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    Фестиваль авторской песни «Гринландия», организаторами которого является «Единая Россия» не состоится этим летом из-за того, что артисты будут выступать в госпиталях и в зоне СВО. Об этом сообщается на официальном сайте.

    «Мы все лето будем организовывать выезды в зону СВО бардов и коллективов, участвовавших и побеждавших в разные годы на нашем фестивале. Чтобы духовная сила Гринландии, основанная на любви к Родине, преклонении перед подвигами наших дедов и прадедов, укрепляла веру наших солдат и сограждан в скорой победе над фашизмом», — говорится в сообщении.

    Фестиваль должен был пройти на берегу реки в селе Башарово Кировской области с 14 по 16 июля. Мероприятие проводится с 2008 года, являясь проектом партии «Единая Россия», курирует который депутат Олег Валенчук. После смерти Иосифа Кобзона, постоянного участника фестиваля, мероприятию присвоили его имя.

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