Девочка в депрессии умерла в Екатеринбурге после ужина с пивом

Подросток смешала антидепрессанты с пивом и начала задыхаться. Скорая спасти ее не успела.
Как пишет E1 14 июня, накануне вечером девочка пришла в гости к знакомому. На двоих они выпили полтора литра пива. Школьница сказала приятелю, что не очень хорошо себя чувствует и прилегла в кровать. Она также сказала молодому человеку, что приняла прописанное врачом лекарство от депрессии.
Около трех часов ночи хозяин квартиры услышал, что девочка практически задыхается, и вызвал скорую. Но врачи не успели спасти школьницу, она умерла во сне.
Как сообщил изданию врач-психотерапевт, девочка принимала достаточно сильный препарат, который, как и все прочие действующие на ЦНС лекарства, запрещено принимать с алкоголем. Угнетение центральной нервной системы приводит к остановке дыхания и критическому снижению давления.
Девочка воспитывалась матерью, на учетах не состояла.