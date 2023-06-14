Девочка в депрессии умерла в Екатеринбурге после ужина с пивом

Подросток смешала антидепрессанты с пивом и начала задыхаться. Скорая спасти ее не успела.

Как пишет E1 14 июня, накануне вечером девочка пришла в гости к знакомому. На двоих они выпили полтора литра пива. Школьница сказала приятелю, что не очень хорошо себя чувствует и прилегла в кровать. Она также сказала молодому человеку, что приняла прописанное врачом лекарство от депрессии.

Около трех часов ночи хозяин квартиры услышал, что девочка практически задыхается, и вызвал скорую. Но врачи не успели спасти школьницу, она умерла во сне.