В суде рассмотрели дело о столкновении петербургской штукатурки с «УАЗом» из Ленобласти

В пресс-службе судов Петербурга 14 июня рассказали, как взыскать с управляющей компании компенсацию за испорченную штукатуркой или льдом машину, если владелец транспорта зарегистрирован в другом регионе. Примером стало рассмотрение иска Сергея Богдановича к ЖКС № 2 Центрального района.
13 сентября 2021 года на UAZ Hunter истца упал кусок штукатурки с дома на улице Марата. Богданович просил взыскать с ЖКС стоимость ремонта в размере 211 129 руб.; штраф по Закону РФ «О защите прав потребителей» — 105 064,50 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами — 13 089,97 руб.; компенсацию морального вреда — 30 000 руб. Представитель ответчика заявил, что Богданович зарегистрирован в Ленобласти, а значит, потребителем их услуг не является и на правоотношения сторон Закон о защите прав потребителей не распространяется.
Суд выслушал стороны и указал, что факт падения штукатурки подтверждается материалом проверки КУСП. Согласно Закону о защите прав потребителей исполнитель несет ответственность за проведение некачественных работ. Право требовать возмещения вреда может кто угодно, вне зависимости от места регистрации.
Из материалов следует, что Богданович зарегистрирован во Всеволожском районе, но по этому адресу проживает его брат, а сам истец живет на улице Марата. Подтверждая это, Богданович показал квитанции об оплате услуг ЖКХ. То есть он оплачивает услуги управляющей компании.
При таком положении возражения ответчика о том, что истец не относится к кругу лиц, которые могут квалифицироваться как потребители во взаимоотношениях с управляющей компанией, основаны на ошибочном толковании норм права.
Суд взыскал в пользу Богдановича ущерб в сумме 211 129 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф 110 564,50 руб. и расходы по госпошлине 5 442,19 руб.