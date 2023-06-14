В суде рассмотрели дело о столкновении петербургской штукатурки с «УАЗом» из Ленобласти

В пресс-службе судов Петербурга 14 июня рассказали, как взыскать с управляющей компании компенсацию за испорченную штукатуркой или льдом машину, если владелец транспорта зарегистрирован в другом регионе. Примером стало рассмотрение иска Сергея Богдановича к ЖКС № 2 Центрального района.

13 сентября 2021 года на UAZ Hunter истца упал кусок штукатурки с дома на улице Марата. Богданович просил взыскать с ЖКС стоимость ремонта в размере 211 129 руб.; штраф по Закону РФ «О защите прав потребителей» — 105 064,50 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами — 13 089,97 руб.; компенсацию морального вреда — 30 000 руб. Представитель ответчика заявил, что Богданович зарегистрирован в Ленобласти, а значит, потребителем их услуг не является и на правоотношения сторон Закон о защите прав потребителей не распространяется.