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    Москвича приговорили к шести годам за поджог автобуса Росгвардии

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    Москвича Виталия Кольцова приговорили к шести годам колонии за поджог автобуса Росгвардии на Площади Революции в Москве в 2022 году. Об этом в среду, 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

    Его признали виновным по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и назначили ему наказание в виде шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    Прокурор просил приговорить Кольцова к девятнадцати с половиной годам лишения свободы.

    Суд установил, что Кольцов 2 мая прошлого года надел строгий деловой костюм, белую рубашку и лакированные туфли. Также он взял с собой две бутылки с горючей смесью и отправился на прогулку в центр Москвы. Увидел два автобуса Росгвардии около памятника Карлу Марксу на площади Революции и бросил в них коктейли Молотова.

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