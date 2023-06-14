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    Недовольный японец поливал кипятком и бил цепью своего начальника

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    В японской Осаке 48-летнего сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности за жестокое обращение с собственным начальникам. Об этом в среду, 14 июня, сообщает NHK.

    Госслужащий отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Японец бил начальника по лицу и в грудь, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью.

    Сейчас его начальник уже вышел на пенсию.

    «Я был недоволен работой моего начальника и применил насилие <…> Я глубоко извиняюсь за свой недостойный поступок в качестве государственного служащего, и я серьезно подорвал доверие граждан», — извинился за поступки японец.

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    ЯпонияНачальство
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