Недовольный японец поливал кипятком и бил цепью своего начальника

В японской Осаке 48-летнего сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности за жестокое обращение с собственным начальникам. Об этом в среду, 14 июня, сообщает NHK.

Госслужащий отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Японец бил начальника по лицу и в грудь, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью.

Сейчас его начальник уже вышел на пенсию.

«Я был недоволен работой моего начальника и применил насилие <…> Я глубоко извиняюсь за свой недостойный поступок в качестве государственного служащего, и я серьезно подорвал доверие граждан», — извинился за поступки японец.

