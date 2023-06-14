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    Царский фарфор и прикосновение к истории. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Сербии

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    С 24 по 29 октября 2023 года в Белграде впервые в истории состоятся Дни Эрмитажа в Сербии. Как стало известно «Фонтанке», программа включает выставки, кинопоказы, лекции, а также выступления знаменитых российских артистов.

    В Национальном музее Сербии Государственный Эрмитаж представит сразу две экспозиции. Инклюзивный проект «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» предложит посетителям новый опыт взаимодействия с музейными экспонатами: гости выставки смогут узнать, какими были на ощупь древнейшие в мире ковры, прикоснуться к старинным фрескам Пенджикента и оценить объемные тактильные копии эрмитажных экспонатов. Вторая экспозиция, «Царский фарфор», покажет в репликах Императорского фарфорового завода дворцовые сервизы, которые были в ходу на парадных обедах и семейных торжествах у разных российских монархов — от Елизаветы Петровны до Николая II.

    Эрмитажные выставки будет сопровождать большая культурная программа. Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Леонида Якобсона даст два представления в Национальном театре в Белграде. На этой же площадке пройдет концерт знаменитого баритона, народного артиста России Василия Герелло.

    В рамках Дней Эрмитажа в Сербии также запланированы показы фильмов о главном российском музее в Югославской кинотеке, мастер-классы и лекции, с одной из которых выступит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    «Дни Эрмитажа в Сербии — первый шаг к долгосрочному развитию деятельности нашего музея на Балканах. В этом направлении мы нашли поддержку в лице партнеров: Министерства культуры Сербии и «Газпром нефти». В современных условиях, пока мы не можем вывозить из России оригинальные произведения, формат Дней Эрмитажа дает возможность продолжать полноценный культурный диалог с другими странами, делиться опытом, технологиями и любовью к искусству», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» Михаил Пиотровский.

    Напомним, в январе этого года генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве в области укрепления культурных и исторических связей России и Сербии. Партнёрская программа рассчитана на пять лет и включает поддержку российско-сербской археологической экспедиции, проведение ежегодных Дней Эрмитажа в Сербии, организацию выставок и научных конференций, а также совместные проекты по сохранению объектов исторического наследия.

    Эрмитаж на протяжении нескольких лет участвует в раскопках и исследованиях памятников у села Чуруг в автономном крае Воеводина. Важным направлением совместной работы стала реставрация. Специалисты из Эрмитажа помогают местным реставраторам сохранять археологические находки времён древних славян, добытые российско-сербской экспедицией.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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