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    Россиянин погиб в ДТП в Таиланде. Полиция предполагает, что во всем виновата музыка

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    В Таиланде в ДТП с грузовиком погиб 45-летний россиянин, управляющий мотоциклом. Об этом в среду, 14 июня, сообщило местное издание Pattaya News.

    ДТП произошло в районе Муанг Чонбури около города Паттайя. По словам водителя грузовика, он остановился на красный свет сигнала светофора на перекрестке, затем россиянин на мотоцикле врезался в кузов его автомобиля.

    Полиция предполагает, что мужчину могла отвлечь от дороги громкая музыка. Рядом с ним лежала беспроводная колонка, которая громко воспроизводила треки.

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