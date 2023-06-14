Россиянин погиб в ДТП в Таиланде. Полиция предполагает, что во всем виновата музыка

В Таиланде в ДТП с грузовиком погиб 45-летний россиянин, управляющий мотоциклом. Об этом в среду, 14 июня, сообщило местное издание Pattaya News.

ДТП произошло в районе Муанг Чонбури около города Паттайя. По словам водителя грузовика, он остановился на красный свет сигнала светофора на перекрестке, затем россиянин на мотоцикле врезался в кузов его автомобиля.

Полиция предполагает, что мужчину могла отвлечь от дороги громкая музыка. Рядом с ним лежала беспроводная колонка, которая громко воспроизводила треки.