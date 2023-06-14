Сбербанк рассказал, как прогрессируют мошенники

Для убедительности сотрудники «службы безопасности» банка при обмане россиян используют некое удостоверение сотрудника банка. Присылать такие «документы» в мессенджеры стали чаще.

Об этом 14 июня рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Фотографии почти что обманутым горожанам шлют для убедительности, как правило, это «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».

Кузнецов отметил, что каких-то новых способов обмана пока не изобретено.

Мошенники звонят под видом службы безопасности банка, сообщают, что деньги «клиента» под угрозой и их срочно нужно перевести на некий безопасный счет.