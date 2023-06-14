    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.64eur90.39

    Сбербанк рассказал, как прогрессируют мошенники

    3851
    13 комментариев

    Для убедительности сотрудники «службы безопасности» банка при обмане россиян используют некое удостоверение сотрудника банка. Присылать такие «документы» в мессенджеры стали чаще.

    Об этом 14 июня рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Фотографии почти что обманутым горожанам шлют для убедительности, как правило, это «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».

    Кузнецов отметил, что каких-то новых способов обмана пока не изобретено.

    Мошенники звонят под видом службы безопасности банка, сообщают, что деньги «клиента» под угрозой и их срочно нужно перевести на некий безопасный счет.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close