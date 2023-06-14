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    Петербургские лемуры переехали в летнюю резиденцию и демонстрируют семейное счастье

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    Шведская семья кошачьих лемуров осваивает новые территории в Ленинградском зоопарке. Они за ЗОЖ и активный отдых.

    О важном событии в жизни большого семейства 13 июня рассказали в зоопарке. Теперь искать приматов нужно в летнем доме. Его отреставрировали, добавили канатов, полочек, спилов — на каждой обновке уже попрыгали непоседливые жильцы.

    Уровень комфорта повысили и за счёт обновлённой системы обогрева.

    Ленинградский зоопарк

    Весной у самца Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детёныша. Старшему пока нет и двух месяцев. Оба вовсю учатся самостоятельности и едят взрослый прикорм. В рационе брокколи, салат и перец.

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