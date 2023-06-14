Петербургские лемуры переехали в летнюю резиденцию и демонстрируют семейное счастье

Шведская семья кошачьих лемуров осваивает новые территории в Ленинградском зоопарке. Они за ЗОЖ и активный отдых.
О важном событии в жизни большого семейства 13 июня рассказали в зоопарке. Теперь искать приматов нужно в летнем доме. Его отреставрировали, добавили канатов, полочек, спилов — на каждой обновке уже попрыгали непоседливые жильцы.
Уровень комфорта повысили и за счёт обновлённой системы обогрева.
Весной у самца Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детёныша. Старшему пока нет и двух месяцев. Оба вовсю учатся самостоятельности и едят взрослый прикорм. В рационе брокколи, салат и перец.