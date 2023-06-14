    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Duke Ellington — Indigos

    487
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Великолепный Дюк Эллингтон со своим оркестром и альбомом Indigos.

    среда джаза

    «Фонтанка.ру»

    скачать

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close