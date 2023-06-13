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    Энергетический Петербург

    Авиарейсы с участниками Петербургского экономического форума впервые заправят в Пулково с помощью технологии блокчейн

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    Технологии блокчейн позволят сократить время на заправку «в крыло» самолетов в аэропорту Пулково. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», взаиморасчеты за топливо будут занимать 15 секунд вместо 4–5 дней.

    Обеспечит такое ускорение цифровая платформа «Смарт Фьюэл», разработанная компанией «Газпром нефть», — сейчас она уже применяется в 20 аэропортах страны, в том числе в крупнейшем авиационном хабе — Шереметьево. К настоящему времени с помощью блокчейна уже выполнено 15 тысяч заправок «в крыло».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    В Пулково первыми самолетами, на которых будет применяться эта система, станут рейсы участников Петербургского международного экономического форума, который стартует 14 июня в Петербурге.

    Как объясняют специалисты, система с помощью алгоритмов сохраняет данные об операциях и их участников, обеспечивает безопасность. В режиме онлайн отправляется заявка на заправку, происходит оплата и обмен документами. Для связи между пилотом и оператором топливозаправщика используется специальное приложение на планшете.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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