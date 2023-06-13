Авиарейсы с участниками Петербургского экономического форума впервые заправят в Пулково с помощью технологии блокчейн

Технологии блокчейн позволят сократить время на заправку «в крыло» самолетов в аэропорту Пулково. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», взаиморасчеты за топливо будут занимать 15 секунд вместо 4–5 дней.

Обеспечит такое ускорение цифровая платформа «Смарт Фьюэл», разработанная компанией «Газпром нефть», — сейчас она уже применяется в 20 аэропортах страны, в том числе в крупнейшем авиационном хабе — Шереметьево. К настоящему времени с помощью блокчейна уже выполнено 15 тысяч заправок «в крыло».