Новая жизнь вопреки всему. «Сирин» рассказал историю большого маленького чуда

Бобриху Василису нашли во Всеволожске в начале мая. Она еле шевелилась в поселковом пожарном водоеме и была на грани жизни и смерти, а спустя пять недель родила всем на удивление.



Больше месяца о ней заботились люди. Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» выловили бобриху и привезли в центр реабилитации диких животных «Сирин». Василиса была вся искусана своими же сородичами и не было правого глаза. Ветеринары также обнаружили у животного пневмонию и анемию.

