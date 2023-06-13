Новая жизнь вопреки всему. «Сирин» рассказал историю большого маленького чуда

Бобриху Василису нашли во Всеволожске в начале мая. Она еле шевелилась в поселковом пожарном водоеме и была на грани жизни и смерти, а спустя пять недель родила всем на удивление.
Больше месяца о ней заботились люди. Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» выловили бобриху и привезли в центр реабилитации диких животных «Сирин». Василиса была вся искусана своими же сородичами и не было правого глаза. Ветеринары также обнаружили у животного пневмонию и анемию.
Выяснилось и то, что бобриха уже старушка, так что вряд ли сможет вернуться к дикой жизни после лечения. Старушку подлечили как следует, дали ей имя и оставили, как думали, доживать на пенсии. Но через пять недель Василиса дала новую жизнь назло всем тяготам. Бобренка назвали Василек.
Сейчас у парочки всё хорошо: Василиса души не чает в Васильке, заботится о нем, хотя еще совсем недавно перенесла боль от ран, потерю крови, рентген, наркоз.
Чудо приходит без спроса.