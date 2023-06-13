    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    766мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.64eur90.39

    Fontanka.Digital

    Новая жизнь вопреки всему. «Сирин» рассказал историю большого маленького чуда

    1622
    4 комментария

    Бобриху Василису нашли во Всеволожске в начале мая. Она еле шевелилась в поселковом пожарном водоеме и была на грани жизни и смерти, а спустя пять недель родила всем на удивление.

    Больше месяца о ней заботились люди. Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» выловили бобриху и привезли в центр реабилитации диких животных «Сирин». Василиса была вся искусана своими же сородичами и не было правого глаза. Ветеринары также обнаружили у животного пневмонию и анемию.

    Выяснилось и то, что бобриха уже старушка, так что вряд ли сможет вернуться к дикой жизни после лечения. Старушку подлечили как следует, дали ей имя и оставили, как думали, доживать на пенсии. Но через пять недель Василиса дала новую жизнь назло всем тяготам. Бобренка назвали Василек.

    Сейчас у парочки всё хорошо: Василиса души не чает в Васильке, заботится о нем, хотя еще совсем недавно перенесла боль от ран, потерю крови, рентген, наркоз.

    Чудо приходит без спроса.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖивотныеБобрFontanka.digital
    ЛАЙК14
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close