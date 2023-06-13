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    Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые направляются на СВО

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    Президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, направляющихся в зону боевых действий. При этом отметил: в случае рецидива отвечать придется по всей строгости закона. Заявление глава государства сделал во время встречи с военкорами 13 июня.

    Отвечая на вопрос о заключенных в зоне СВО, Владимир Путин отметил: «Человек воюет, честь ему и хвала. Государство должно сделать все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми, и мы делаем это» (цитата по телеканалу «Звезда»).

    Президент подчеркнул, что необходимо подписывать контракты с государством. В противном случае у государства нет обязательств. «И тогда — несправедливость в отношении людей, которые воюют», — добавил президент.

    Владимир Путин отметил, что рецидивы бывают, и заявил, что в таком случае, несмотря ни на что, человек «должен отвечать по всей строгости закона».

    «А так было и в Великую Отечественную войну. Если человек воевал, воевал, честь и хвала, но если он совершал правонарушение, он отвечал так же, как все остальные граждане», — отметил глава государства.

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