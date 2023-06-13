Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые направляются на СВО

Президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, направляющихся в зону боевых действий. При этом отметил: в случае рецидива отвечать придется по всей строгости закона. Заявление глава государства сделал во время встречи с военкорами 13 июня.



Отвечая на вопрос о заключенных в зоне СВО, Владимир Путин отметил: «Человек воюет, честь ему и хвала. Государство должно сделать все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми, и мы делаем это» (цитата по телеканалу «Звезда»).

