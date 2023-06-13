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    От поножовщины до поцелуев. Итальянские страсти в петербургской семье

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    Супружеская ссора в обычной петербургской семье закончилась миром — в мировом суде. Хотя кровавое начало конфликта, казалось бы, совсем не располагало к такому финалу. Удивительную историю рассказывает 13 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    Всё случилось вечером 25 января. Темпераментная петербурженка Светлана встретила мужа из командировки, накрыла стол, сели праздновать. Около полуночи что-то пошло не так. В споре с благоверным Светлана в качестве решающего аргумента использовала кухонный нож. Женщина ударила мужа лезвием в затылок. Умышленно причинив, как потом установило следствие, «физическую боль и резанную рану затылочной области».

    Муж Светланы оказался не только физически крепким человеком, но и, что впечатляет, джентльменом выдающихся душевных качеств. Он нашел в себе силы полностью простить супругу. Потерпевший заявил суду ходатайство, в котором просил о прекращении уголовного дела в связи с их примирением. Мужчина заявил, что «причиненный преступлением вред был полностью заглажен».

    Последний акт семейной драмы наблюдал мировой судья судебного участка №157. Как передаёт объединённая пресс-служба, было так: «Примирились, расцеловались. Все хорошо».

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