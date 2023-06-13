Прокуратура встала на защиту Заводской улицы в Петербурге. Там нет тротуаров и освещения

Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрел иск прокурора к городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Речь шла о Заводской улице в Невском районе — местных жителей волнует отсутствие освещения и тротуаров.



О подробностях разбирательства 13 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. В прокуратуру обратились жители ЖК на Заводской улице, и проверка оценила, насколько на ней и соседней Лесной обеспечена безопасность дорожного движения.