На улице Ломоносова горел бар. Работать продолжит, но не сегодня

В петербургском баре на улице Ломоносова произошел пожар. Причиной называют старую проводку. К счастью, никто не пострадал.
Возгорание в доме 14 по улице Ломоносова произошло во втором часу дня 13 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Ведомство отмечало: пожар произошел в кафе площадью около 60 квадратных метров.
Общая площадь возгорания была небольшой, всего 5 квадратов. Огонь быстро потушили.
Позже выяснилось, что горел бар Gypsies & Jews.
«Сгорела старая проводка и рядом с ней часть нуждается в ремонте. Хорошие новости: бар будет работать. Плохая новость: не сегодня», — предупредил посетителей один из основателей заведения Александр Болтян.
В разговоре с «Фонтанкой» он уточнил, что от огня пострадало помещение и частично мебель, огонь не добрался до алкоголя. По его словам, сейчас бар срочно ищет строительную бригаду, которая сможет в кратчайшие сроки отремонтировать заведение. На данный момент специалисты оценивают сумму ущерба и составляют сметы.