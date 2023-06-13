Госдума приняла закон о повышении страховых выплат пассажирам такси

Госдума РФ в третьем чтении одобрила законопроект об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который позволит повысить размер обязательных страховых выплат в 4 раза. Решение принято 13 июня.



Согласно закону, при получении лицензии на перевозку легковым такси юридическому лицу или ИП необходимо застраховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров не менее чем на 2 млн рублей.



На данный момент пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за причинение ущерба здоровью и жизни составляет 500 тысяч рублей.

