В Новосибирске в пансионат для пожилых съехались СК, полиция и прокуратура. Там избили 98-летнего ветерана ВОВ

Полиция, прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор 13 июня проверяют пансионат для пожилых людей на Инской улице в Новосибирске. Поводом стали побои, которые получил в стенах учреждения 98-летний ветеран Великой Отечественной войны.

По поступившей информации, установлено, что 98-летнему мужчине причинены телесные повреждения, сообщает прокуратура региона.

В пансионате также работают сотрудники полиции. В настоящее время потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.



Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает региональный СК. Росздравнадзор в телеграм-канале также сообщил о проверке пансионата.



Как писал NGS.RU, пожилого человека в пансионат поместила 70-летняя дочь, которая не смогла самостоятельно совмещать обязанности сиделки с преподаванием в медицинском колледже. За 27 тысяч рублей в месяц женщине пообещали пятиразовое питание и чуткий уход за отцом.



Спустя месяц дочь перестали пускать на свидания якобы из-за карантина. Получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, женщина с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца: он был грязным, обросшим, а всё его тело было в гематомах.

