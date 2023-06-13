В Новосибирске в пансионат для пожилых съехались СК, полиция и прокуратура. Там избили 98-летнего ветерана ВОВ

Полиция, прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор 13 июня проверяют пансионат для пожилых людей на Инской улице в Новосибирске. Поводом стали побои, которые получил в стенах учреждения 98-летний ветеран Великой Отечественной войны.
По поступившей информации, установлено, что 98-летнему мужчине причинены телесные повреждения, сообщает прокуратура региона.
В пансионате также работают сотрудники полиции. В настоящее время потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает региональный СК. Росздравнадзор в телеграм-канале также сообщил о проверке пансионата.
Как писал NGS.RU, пожилого человека в пансионат поместила 70-летняя дочь, которая не смогла самостоятельно совмещать обязанности сиделки с преподаванием в медицинском колледже. За 27 тысяч рублей в месяц женщине пообещали пятиразовое питание и чуткий уход за отцом.
Спустя месяц дочь перестали пускать на свидания якобы из-за карантина. Получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, женщина с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца: он был грязным, обросшим, а всё его тело было в гематомах.
Впрочем, управляющая учреждением Елена Наумова свое заведение пансионатом не считает и объясняет, что это скорее гостиница для пожилых людей, в которой не оказывают медицинские услуги, а в случае проблем со здоровьем у пожилых людей вызывают скорую помощь. «Штат у нас укомплектован: на 41 человека пять сиделок и один санитар», — сказала NGS Наумова.
По словам женщины, ветерана избили другие постояльцы. «Мы своей вины в произошедшем не отрицаем, не уследили», — добавила управляющая.