    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    768мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    В Новосибирске в пансионат для пожилых съехались СК, полиция и прокуратура. Там избили 98-летнего ветерана ВОВ

    2062
    8 комментариев

    Полиция, прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор 13 июня проверяют пансионат для пожилых людей на Инской улице в Новосибирске. Поводом стали побои, которые получил в стенах учреждения 98-летний ветеран Великой Отечественной войны.

    По поступившей информации, установлено, что 98-летнему мужчине причинены телесные повреждения, сообщает прокуратура региона.

    В пансионате также работают сотрудники полиции. В настоящее время потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

    Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает региональный СК. Росздравнадзор в телеграм-канале также сообщил о проверке пансионата.

    Как писал NGS.RU, пожилого человека в пансионат поместила 70-летняя дочь, которая не смогла самостоятельно совмещать обязанности сиделки с преподаванием в медицинском колледже. За 27 тысяч рублей в месяц женщине пообещали пятиразовое питание и чуткий уход за отцом.

    Спустя месяц дочь перестали пускать на свидания якобы из-за карантина. Получив тревожный сигнал от сердобольной сиделки, женщина с боем прорвалась внутрь и с трудом узнала отца: он был грязным, обросшим, а всё его тело было в гематомах.

    Впрочем, управляющая учреждением Елена Наумова свое заведение пансионатом не считает и объясняет, что это скорее гостиница для пожилых людей, в которой не оказывают медицинские услуги, а в случае проблем со здоровьем у пожилых людей вызывают скорую помощь. «Штат у нас укомплектован: на 41 человека пять сиделок и один санитар», — сказала NGS Наумова.

    По словам женщины, ветерана избили другие постояльцы. «Мы своей вины в произошедшем не отрицаем, не уследили», — добавила управляющая.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close