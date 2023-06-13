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    HONGQI E-HS9: кроссовер, который пропускают, чтобы рассмотреть

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    О чем говорят в автосалонах? О китайских машинах. Их стало больше, они стали лучше, пришли новые, еще не знакомые россиянам марки. Очень часто обсуждают кроссовер HONGQI E-HS9, который уже оброс множеством слухов и легенд. Рассказываем, что же он в действительности такое.

    Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО
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    В первую очередь обращает на себя внимание экстерьер автомобиля. Он разработан так продуманно, что модель производит впечатление престижного аксессуара. Ей хочется хвастаться, хочется показать ее всем родным, друзьям и знакомым.

    Но соответствует ли внешность ходовым качествам и комфорту водителя и пассажиров? Можно ли действительно назвать китайский автомобиль представителем премиум-сегмента? Посмотрим, каков он в деле.

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    Участники тест-драйвов отмечают, что по трассе в этом 551-сильном электрокаре как будто не едешь, а идешь под парусом на 50-футовой яхте. Пневмоподвеска мягко и бесшумно удерживает кузов от колебаний. На HONGQI E-HS9 не хочется даже резко ускоряться — хотя ему нужно всего 5 секунд, чтобы «разменять» первую сотню.

    Отдельно надо упомянуть управляемость: по словам прошедших тест-драйв, водить HONGQI E-HS9 можно почти в той же манере, что и легковой автомобиль — с поправкой на габариты. И на высокой скорости кроссовер реагирует на повороты руля отзывчиво и предсказуемо. В нем даже привод педали тормоза уникален: он позволяет особо точно дозировать нажатие для очень плавного замедления.

    С первого взгляда удивляет количество дисплеев в салоне. Но они не отвлекают, а помогают: предоставляют огромное количество полезной информации о работе и функциях автомобиля. К шумоизоляции тоже не придраться — даже при езде по трассе.

    В городском потоке флагманский HONGQI E-HS9 — настоящий крейсер, который двигается уверенно, без суеты, но позволяет быстро и с комфортом преодолевать километры улиц. Небольшой бонус: эту модель охотно пропускают при перестроении, чтобы рассмотреть поближе.

    Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО
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    HONGQI E-HS9 – это, несомненно, интересный кроссовер. Тут можно поверить на слово, а можно лично испытать его в дилерских центрах КЛЮЧАВТО.

    Переходите по ссылке, чтобы записаться на тест-драйв и получить больше информации об автомобилях HONGQI.

    ООО «Группа компаний «СБСВ-КЛЮЧАВТО», ИНН 2305002817

    Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО
    Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО

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